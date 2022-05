Guido Parisi visita San Marino: "I Vigili del Fuoco non hanno confine, sono universali"

E' un legame di lungo corso, basato sulla cooperazione, quello con i Vigili del Fuoco italiani. Tanti, negli anni, gli interventi di supporto in territorio sammarinese durante le emergenze. Un rapporto che si consolida con la visita, sul Titano, di Guido Parisi, capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In mattinata Parisi si è recato al Comando della Polizia Civile: è stretta la collaborazione con i Corpi di polizia e, in particolare, con la Sezione Antincendio.

Poi l'udienza dai Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli che, nel loro discorso, hanno ricordato l'efficacia degli interventi svolti in passato e sottolineato “lo spirito di dedizione e l'altruismo” che anima tutti i Vigili del Fuoco. Al termine dell'udienza, Parisi è stato insignito dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Tra le novità in arrivo, il nuovo corso curato da Università di San Marino e Vigili del Fuoco per formare gli operatori della Sezione Antincendio. Gli insegnamenti si svolgeranno in entrambi i Paesi.

Nel servizio, le interviste a Guido Parisi (capo Corpo nazionale Vigili del Fuoco) e Elena Tonnini (segretario di Stato Interni)