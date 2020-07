GIUSTIZIA Guzzetta: "I 2/3 dei magistrati del Consiglio giudiziario scrivono al Segretario Generale Coe"

Guzzetta: "I 2/3 dei magistrati del Consiglio giudiziario scrivono al Segretario Generale Coe".

La questione giustizia approda a Strasburgo e lo fa attraverso una lettera sottoscritta dalla maggioranza dei magistrati che compongono il Consiglio Giudiziario Plenario. La conferma arriva in serata, per voce dello stesso Dirigente. "I 2/3 dei componenti togati facenti parte dell'organismo hanno scritto una lettera al Segretario Generale Consiglio d'Europa, Marija Pejčinović Burić. Per ragioni di rispetto istituzionale, spiega Giovanni Guzzetta, non è stata divulgata; dal momento che la missiva è stata inviata ieri anche ai Capitani Reggenti, per conoscenza, ai membri del Congresso di Stato e ai Consiglieri della Repubblica, nonché al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme". Non va oltre il dirigente del tribunale: nulla sul contenuto, anche se è ipotizzabile possa riguardare il timore dei magistrati per l'amministrazione della giustizia sammarinese.

Intanto torna a riunirsi il Consiglio Giudiziario plenario: seduta convocata per venerdì 24 luglio, dalle 16.30 e in notturna ad oltranza, per poi continuare nella mattinata di sabato 25 luglio.

