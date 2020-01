Guzzetta rappresenta le regioni di fronte alla Consulta per il referendum sulla legge elettorale

Il Dirigente del Tribunale Unico di San Marino Giovanni Guzzetta è intervenuto come avvocato, di fronte alla Corte Costituzionale Italiana, per difendere le ragioni degli otto consigli regionali che hanno promosso un referendum per trasformare il sistema elettorale italiano in "maggioritario puro". La decisione - ha commentato Guzzetta all'Ansa - "sarà comunque storica".



