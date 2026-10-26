I CONSIGLI DELL'ESPERTO Hacker in casa: occhio alla sicurezza di webcam ed elettrodomestici smart Cresce l'attenzione e la sensibilità verso la sicurezza dei dispositivi domestici connessi a Internet, spesso facile porta d'accesso degli hacker

La telecamera che usiamo per monitorare la nostra casa, l'elettrodomestico connesso a Internet, il robot per le pulizie o la smart TV potrebbero essere il varco d'accesso per hacker e malintenzionati. Cresce sempre più il dibattito sulla sicurezza del cosiddetto “Internet delle cose”, specie dopo il recente attacco informatico ai frigoriferi in centinaia di supermercati francesi: i criminali informatici si sono infiltrati da remoto nei software e hanno attivato la funzione di sbrinamento continuo, portando le temperature fino a 50 gradi. Dietro, probabilmente, un'azione di guerra ibrida. Risultato: tonnellate di cibo da buttare e un dibattito aperto. Attacchi simili, ma in piccolo, possono avvenire anche nelle nostre abitazioni: colpire caldaie o forni può avere conseguenze fisiche gravi, per non parlare del rischio privacy per telecamere e dispositivi hackerati.

Dal presidente dell'Associazione sammarinese informatica, Luca Gentilini, alcuni semplici consigli per proteggersi. Per prima cosa, l'utente, spiega Gentilini, "può cambiare le password molto spesso, poi può attivare la doppia autenticazione, cioè la funzione per autenticarsi con il cellulare tramite parametri biometrici: la nostra immagine, ad esempio, tramite la quale solo noi potremo aprire determinate password e accedere a determinati servizi. È anche importante aggiornare i dispositivi. Si pone anche una questione di privacy: per quei dispositivi, ad esempio gli speaker, che registrano la nostra voce, sarebbe bene chiudere ogni tanto anche il microfonino".

Da Asi la proposta di organizzare iniziative per sensibilizzare la cittadinanza. "Anche noi come associazione - afferma il presidente - potremmo curare delle serate, coinvolgendo i nostri esperti e associati, per cercare di costruire un discorso legato all'Internet delle cose. È un tema molto importante perché è legato ai nostri dati. E i dati sono la cosa più importante che abbiamo".

Nel servizio l'intervista a Luca Gentilini, presidente Associazione sammarinese informatica

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