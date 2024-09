SCUOLA Hai bisogno di materiale scolastico? Centro Del Riuso dona gli oggetti per elementari e nidi

Hai bisogno di materiale scolastico? Centro Del Riuso dona gli oggetti per elementari e nidi.

Sei un insegnante? Hai bisogno di materiale scolastico per il nuovo anno accademico? Il Centro Del Riuso dona gli oggetti per le scuole elementari e asilo nido di San Marino!

È il post lanciato su facebook da 5R: Ama il Riuso l'organizzazione no profit che da anni lavora per prevenire e ridurre al minimo la produzione di rifiuti e rafforzare quanto più possibile il riutilizzo, il riciclo e l'uso di materiali alternativi innocui per l'ambiente.

Per questo, con l'apertura del nuovo anno scolastico, si rivolge agli addetti ai lavori, mettendosi a disposizione per materiale scolastico per i più piccoli. Con un obiettivo: evitare sprechi e rimettere in circolo zaini, quaderni o colori abbandonati. Indica anche i passi da seguire, attraverso una richiesta che parta dagli stessi plessi.

Ponendo però una condizione: filmare o fotografare gli oggetti ricevuto in dono una volta collocati negli istituti, per dimostrare il processo virtuoso di recupero.

