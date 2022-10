Halloween a San Marino: brividi per grandi e piccoli tra Borgo e Città

Dopo il grande successo dello scorso anno tornano gli appuntamenti di Halloween a San Marino. Quattro giornate di “piccoli brividi” adatti a tutte le età.

Dal 28 ottobre Borgo Maggiore si trasforma nella stazione dell'Halloween Express. Da Piazza Mercatale, che verrà completamente addobbata a tema, il trenino entrerà nelle gallerie di Montalbo dove oltre 20 comparse daranno vita a un percorso horror. Ad oggi 1.700 i biglietti venduti con già 15 corse andate sold out. (Costo del biglietto adulti 10 euro, bambini 5 euro, gratuito nella fascia 0-5 anni)

"Questi sono i primi di una serie di eventi - sottolinea il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati - che verranno sicuramente portati nei vari castelli di San Marino. Dopo di questo l'Eurovision, per quanto riguarda le selezioni, si svolgeranno nella sala Little Tony di Serravalle. Andiamo quindi in continuità rispetto a quanto già dichiarato in precedenza. All'interno di questo evento di Halloween in realtà ci sono due appuntamenti concomitanti all'interno del patrimonio UNESCO che riguardano il Castello di San Marino Città e il Castello di Borgo Maggiore".

"Tanto divertimento e tanta paura, è questo che si dovranno aspettare i visitatori dall'Halloween Express - afferma il direttore artistico Andrea Prada - ripercorriamo il successo dell'anno scorso dove tutte le corse hanno fatto sold out e ci auguriamo che sarà cosi anche quest'anno. Il percorso in questa edizione sarà nuovo, le gallerie di Borgo Maggiore verranno percorse al contrario e proprio il Borgo diventerà il vero protagonista della storia malefica che accoglierà tutti i nostri visitatori".

Nel week end del 30 e 31 i “brividi” si uniscono alla magia con “Magic Halloween” a San Marino città. Cacce al tesoro, show di maghi e giocolieri riempiranno il Centro Storico. Non mancheranno anche menù a tema nei ristoranti e nella sera del 31 lo spettacolo al Teatro Titano dedicato all'anniversario della morte del mago Houdini.

"Ci sarà anche tanta magia - sottolinea Gabriele Merli, in arte Mago Gabriel - ci sarà giocoleria, avremo lo show con il fuoco nella cava dei balestrieri e il 31 sera lo spettacolo magico al Teatro Titano in onore del Mago Houdini. Cosa importante è che tutti gli appuntamenti saranno gratuiti".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo), Andrea Prada (Direttore artistico Halloween Express) e Mago Gabriel