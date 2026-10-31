Halloween da brividi a San Marino: tutti gli eventi in territorio, fino a notte

La festa più paurosa dell'anno è in pieno svolgimento sul Titano, con un'atmosfera stregata che coinvolge tutti, dai bambini agli adulti, e tante iniziative sul territorio. Oltre al famoso giro per le case per fare “dolcetto o scherzetto” - tradizione 'importata' dagli Stati Uniti – in centro storico è un susseguirsi di eventi. E a divertirsi sono soprattutto i più piccoli, con una grande caccia al tesoro per le vie di Città. Qui il gioco si trasforma in un'avventura, tra mappe segrete, enigmi, tesori nascosti.

C'è spazio anche per lo sport, con il rally “Halloween Ronde” e, per il tiro con l'arco, il 33mo Torneo indoor fino a domani. Per gli amanti della birra il San Marino Beer Fest a Dogana. Ma l'evento più pauroso è in programma fino a tarda notte, alla Galleria di Borgo Maggiore, con l'escape room. Un'esperienza immersiva, piena di colpi di scena e di adrenalina. La galleria viene trasformata in una base militare contaminata, ovviamente infestata da zombie. 15 minuti per risolvere gli enigmi e trovare una via d'uscita e non rimanere intrappolati. In questo caso, visto l'alto contenuto horror, l'esperienza è rivolta ai più grandi. Invece, per i più paurosi, ma non per questo meno curiosi, c'è l'arte, con una serie di mostre sempre in centro storico. Insomma, un Halloween per tutti i gusti e per tutte le età.







