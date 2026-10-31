FEDERCONSUMATORI RIMINI Halloween, prezzi da paura Grido d'allarme di Federconsumatori sui rincari

Quest'anno, ad Halloween, a far tremare non sono soltanto fantasmi e streghe. Ma anche gli scontrini. Travestimenti, trucchi, dolci e feste: secondo l'Osservatorio Federconsumatori, i prezzi aumentano in media del 9,6% rispetto al 2025. E il vero brivido arriva alla cassa. A spaventare più di tutto sono i dolcetti. Le caramelle rincarano del 25%, i cioccolatini del 24%. Tradotto: quasi cinque euro per 200 grammi di caramelle, sei euro e venti per una confezione di cioccolatini da 250 grammi. Anche il tradizionale «dolcetto o scherzetto» rischia di diventare un lusso. E se la notte delle streghe non può fare a meno delle maschere, neppure i travestimenti sfuggono al confronto con il portafoglio. Un costume da adulto costa mediamente 75 euro, il 6% in più rispetto a un anno fa. Va meglio ai bambini: per loro la spesa scende a circa 55 euro, con un calo dell'8%. Tra i look più ricercati, accanto agli immancabili vampiri e zombie, spuntano personaggi della mitologia greca e dell'Odissea. Sempre più popolari anche i travestimenti coordinati, per coppie e gruppi di amici. Ma il conto si fa ancora più salato quando Halloween diventa una festa organizzata. Affittare una sala costa quasi 500 euro, il 19% in più. Il buffet supera i 24 euro a persona. E per i diritti SIAE l'aumento arriva addirittura al 35%. Anche una cena al ristorante pesa sul bilancio, con rincari nei menù a tema. Non tutto, però, aumenta. Scendono i prezzi dei costumi per bambini, del noleggio degli abiti e di alcuni kit per il trucco. Piccole eccezioni in una ricorrenza che continua a muovere consumi e a mettere alla prova i bilanci familiari.

allora la parola d'ordine diventa creatività. Vecchi abiti trasformati in costumi, trucchi già presenti in casa, biscotti e dolcetti preparati in cucina. Secondo Federconsumatori, con il fai-da-te sui dolci si può risparmiare fino al 70%. Perché, in fondo, per una notte davvero da brividi bastano fantasia e un pizzico di paura. Senza doverla provare anche davanti allo scontrino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: