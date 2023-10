EVENTI Halloween: tutto pronto per "La casa dei fantasmi" . Ecco come funziona Appuntamento il 31 ottobre e 1° novembre

Tra gli eventi organizzati a San Marino per Halloween c'è "La casa dei fantasmi", uno spettacolo per bambini con ingresso gratuito. Domani, 31 ottobre, e il primo novembre, dalle 16 alle 20, la Segreteria al Turismo apre il suo piano terra alle famiglie che vorranno vivere un'avventura da brividi.

"A piccoli gruppi di 15-20 persone si entra nelle varie stanze - spiega Fabrizio Raggi della Segreteria per il Turismo -. Lo zombie maggiordomo Morice accompagnerà i partecipanti nelle tre stanze per incontrare i fantasmi che hanno rubato alla strega Cuculù gli ingredienti per fare le caramelle di Halloween. I 'tour di paura' continueranno senza pause, quindi l'attesa sarà minima per coloro che aspettano il giro successivo. Non serve prenotare, ma solo la voglia di divertirsi".

Nel video l'intervista a Fabrizio Raggi della Segreteria per il Turismo

