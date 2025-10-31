Halloween, una festa da brividi e da milioni. I dati e gli eventi sul territorio

È la notte più stregata dell’anno: quella in cui le zucche sorridono e i fantasmi ballano. Halloween affonda le sue radici nell’antica festa celtica di Samhain: quando, alla fine dell’estate, i popoli celtici celebravano l’arrivo dell’inverno e credevano che il mondo dei vivi e quello dei morti si avvicinassero. Oggi la tradizione si trasforma in una notte festiva e di travestimenti. E persino la Casa Bianca si riempie di pipistrelli. Donald e Melania Trump hanno accolto famiglie e bambini sulle note di Thriller, per un “dolcetto o scherzetto” presidenziale che ha fatto il giro del mondo.

Negli Stati Uniti Halloween muove un giro d’affari record da oltre 13 miliardi di dollari, con una spesa media di 114 dollari a persona tra costumi, dolci e decorazioni. E anche in Italia, la ricorrenza è sempre più un affare, da paura! Secondo la Coldiretti, il fenomeno dello “zuccaturismo”: la caccia alla zucca perfetta da raccogliere e intagliare nei “pumpkin patch”, grandi campi ricoperti di zucche — vale ormai oltre 30 milioni di euro, con 40 mila tonnellate di zucche coltivate su 2 mila ettari di terreno. Al supermercato è il prodotto di punta della settimana: le quotazioni non superano l'euro al chilo.

Anche sul Titano ci si prepara a un weekend da brividi: al San Marino Outlet Experience arriva l’Halloween Party Weekend, con “dolcetto o scherzetto” per i più piccoli e la “Parata Stregata” . Nel centro storico, invece, spazio alla Caccia al Tesoro di Halloween e all’Escape Room, per chi vuole mettersi alla prova con zombie e misteri. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia: nel padovano la Guardia di Finanza ha sequestrato 8 mila prodotti di Halloween non sicuri, tra cosmetici, giocattoli e articoli pirotecnici potenzialmente pericolosi.







