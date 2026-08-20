ROYAL FAMILY Harry, Meghan e il ritorno nel Regno Unito dopo sei anni: con loro anche Archie e Lilibet I duchi di Sussex lasceranno la California entro la fine del mese e vivranno in una residenza privata fuori Londra. I figli inizieranno la scuola in Gran Bretagna a settembre. Nessun ritorno, però, agli incarichi reali

Harry, Meghan e il ritorno nel Regno Unito dopo sei anni: con loro anche Archie e Lilibet.

Sei anni dopo la “Megxit”, Harry e Meghan fanno rotta verso casa. Il principe e la duchessa di Sussex si preparano a tornare a vivere nel Regno Unito insieme ai figli Archie e Lilibet, lasciando gli Stati Uniti entro la fine di agosto. Un ritorno destinato inevitabilmente a riaccendere i riflettori sui rapporti all’interno della famiglia reale britannica.

La coppia dovrebbe stabilirsi in una residenza privata fuori Londra, dunque non in una proprietà della Corona. Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, inizieranno invece a frequentare una scuola britannica già da settembre. La decisione segna una svolta importante nella storia dei Sussex. Harry e Meghan avevano lasciato gli incarichi da membri senior della Royal Family nel 2020, trasferendosi prima in Canada e poi in California, dove hanno costruito una nuova vita lontano dagli obblighi di corte. Il ritorno in patria, tuttavia, non comporterà un ripristino dei loro incarichi ufficiali. Harry e Meghan continueranno a essere membri non operativi della famiglia reale e non sono previsti, al momento, cambiamenti nel loro status.

A essere stato informato del trasferimento è anche re Carlo III. Il riavvicinamento geografico potrebbe favorire soprattutto i rapporti familiari e consentire al sovrano di trascorrere più tempo con i nipoti. Negli ultimi tempi i rapporti tra Harry e il padre hanno mostrato segnali di distensione, mentre rimarrebbero più complicati quelli con il fratello William.



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