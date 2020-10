DIRITTI UMANI "Help" per i professionisti Rsm grazie a Consiglio d' Europa e Autorità Garante Protezione Dati

Si chiama "Help" ed è una rete paneuropea che comprende gli Istituti nazionali di Formazione e gli Ordini forensi dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa: Una piattaforma di e-learning cui da oggi hanno accesso anche i professionisti sammarinesi. Infatti il Consiglio d’Europa, in cooperazione con l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha organizzato un corso on line in materia di Protezione di dati e Diritto alla Privacy rivolto a professionisti del diritto.

Il corso è stato progettato per rafforzare il ruolo individuale dei professionisti che operano nella protezione dei diritti umani, poiché gli standard europei in materia di protezione dei dati e diritto alla privacy devono essere rispettati a livello nazionale e, qualora necessario, anche in caso di controversie internazionali. Oggi la presentazione del corso e nei mesi successivi i 32 partecipanti che hanno aderito, seguiranno le lezioni da postazione remota, con il saluto di benvenuto del Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di San Marino, Nicola Fabiano, cui hanno fatto seguito Sophie Kwasny, Capo dell’Unità per la protezione dei dati personali presso il Consiglio d’Europa, Eva Pastrana, Capo dell’Unità HELP al Consiglio d’Europa, Gilberto Felici, Giudice sammarinese presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Alessandra Pierucci, Presidente del Comitato Consultivo della Convenzione 108, Valentina Boz, Project Coordinator presso il Consiglio d’Europa e Filippo Bianchini, tutore nazionale HELP.

Il programma della giornata è visibile sul sito: garanteprivacy.sm.



