Hernan Righetti: a piedi lungo tutta l'Italia, ambasciatore del 'turismo lento e responsabile'.

“L'Italia è un Paese così bello, perché percorrere cammini all'estero?”

Con questa frase in testa, Hernan Righetti, cittadino sammarinese cresciuto in Argentina e tornato da tempo a San Marino, ha deciso di trasformare la cassa integrazione in un lungo periodo di aspettativa, intraprendendo così un percorso a piedi lungo l'intera penisola italiana, coronando un sogno.

Il 3 giugno è partito da solo dal Monte ed è già passato per Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Al momento ha già percorso più di mille chilometri raggiungendo Barcis, in Friuli, dove si è dovuto fermare per la forte pioggia. Le prossime tappe saranno decise giorno per giorno, andando dal Trentino, passando per il versante tirrenico, raggiungendo anche la Sardegna, poi passando per il sud e risalendo verso San Marino lungo il versante adriatico.

Finora ha incontrato un sacco di persone disponibili con cui ha fatto amicizia; persone a cui ha raccontato del Titano e che, felici e con attenzione, hanno scoperto qualcosa di nuovo sulla più antica Repubblica del mondo.

Ma Hernan non è nuovo a questo tipo di attività, infatti nel 2014 ha percorso i circa 800 chilometri del Cammino di Santiago de Compostela; nel 2016 i 190 chilometri del Cammino di San Francesco e nel 2020 la Via Lauretana, da Assisi a Loreto attraversando Umbria e Marche.

Il pellegrino porterà con sé un messaggio di speranza e rispetto per l'ambiente, di ricerca della Pace, della condivisione e del dialogo "ormai quasi scomparso a causa della pandemia". Sarà anche ambasciatore del 'turismo lento e responsabile', portatore della Filosofia del Riuso, del contrasto allo spreco, del riutilizzo dei materiali e delle cose, sostenuto dal Centro del Riuso 5R di San Marino che gli ha assegnato il compito di unire i 99 centri italiani.

La data di ritorno è fissata simbolicamente per il primo marzo 2022, perché Hernan non accetta passaggi, infatti, il pellegrinaggio è svolto interamente a piedi.

