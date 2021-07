SPETTACOLI Historica: un weekend alla scoperta dei 1700 anni della più antica Repubblica

Si è chiusa Historica: un weekend all'insegna dei 1700 anni della più antica Repubblica del mondo.

Novanta spettacoli tra gladiatori romani in Piazza Domus Plebis, l'allarme aereo della Seconda Guerra Mondiale in Campo Bruno Reffi, scene di soldati garibaldini all’Ara dei Volontari, il 1700 in Piazza Sant’Agata con i napoleonici ed una ambulanza dell’epoca, allestimenti medioevali in Prima Torre, il 1600 in Via Donna Felicissima e ancora animazioni, musica e grandi spettacoli della Federazione Balestrieri Sammarinesi e della Cerna dei Lunghi Archi di San Marino. Numerosi turisti e personaggi pubblici, tra cui l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi.

“La scelta di puntare su di una offerta culturale e artistica diffusa su tutto il centro storico ha permesso a turisti e cittadini di vivere Historica nel modo più completo possibile. Siamo molto soddisfatti" ha detto il direttore artistico Gabriele Bonvicini.



