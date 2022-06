MUSICA Hits Collection a Campo Bruno Reffi: riparte l'attività della San Marino Concert Band Concerto patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo

Mina, Vanoni, il miglior cantautorato italiano, musiche dagli anni '40/'50, fino al genere Swing e Rock, le melodie dei favolosi Sixties, la Disco Music anni '70 e tutto il meglio del Soul e R&B. La San Marino Concert Band torna a dare spettacolo nelle notti estive sammarinesi. Sul palco di Campo Bruno Reffi, emoziona la voce di Tania Cervellieri.

La San Marino Concert Band di anno in anno eccelle in qualità per sonorità ed arrangiamenti curati abilmente dal Maestro Dino Gnassi. Coinvolgimento del pubblico come sempre garantito.

