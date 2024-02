Horeca show di Mo.Ca., a San Patrignano un evento dedicato alle eccellenze del gusto

Nel video le interviste a Martina Morotti, socia Mo.Ca. Carlo Cracco, chef stellato Roberto Pezzi, presidente San Patrignano

A San Patrignano una quattro giorni dedicata alle eccellenze del gusto, tra masterclass, degustazioni e le ultime novità per prima colazione, merenda e aperitivo. Ho.re.ca show rappresenta alberghi, ristoranti e bar e andrà avanti fino a 1 marzo. A organizzare è Mo.ca., azienda di Coriano con 70 anni di storia in gelateria, pasticceria e panificazione, che chiama a raccolta aziende e maestri di fama internazionale - ospite di spicco è lo chef stellato Carlo Cracco -, pronti a confrontarsi sulle nuove frontiere del gusto. Ci sono anche diversi convegni in programma.

Oggi si parte con "Comunicare il valore" del cibo. Perché? Mo.ca. Spiega: "Crediamo che nel nostro territorio tante aziende portino avanti idee importanti e innovative nel mondo del cibo che vanno conosciute". Perché hanno scelto San Patrignano come sede dell'evento? "Perché la cura che mette nelle relazioni umane -spiegano - , nei prodotti che crea e il modo in cui comunica con l'esterno sono la perfetta rappresentazione di come realizzare il nostro progetto".

