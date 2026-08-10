Hormuz, una nave con bandiera San Marino si è allontanata

È riuscita ad allontanarsi dallo stretto di Hormuz una delle due unità mercantili, battenti bandiera sammarinese, che erano rimaste bloccate all'interno del Golfo Persico. Come conferma Nicola Camorali, Flag State Manager dello Ship Register di San Marino, nel periodo in cui lo Stretto era stato riaperto, una delle due navi è riuscita a passare e si è allontanata definitivamente, l'altra è rimasta nel Golfo anche perché, spiega, fa servizio di cabotaggio e dunque è permanentemente davanti al Kuwait. La situazione comunque è sotto controllo, conclude Camorali, e non abbiamo notizie di situazioni di pericolo, incidenti o attacchi.







