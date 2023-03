TANTI AUGURI I 100 anni di nonno Nello a Villa Oasi

I 100 anni di nonno Nello a Villa Oasi.

Non poteva di certo mancare la torta per festeggiare i 100 anni di Nello Urbinati, ospite, insieme alla moglie Iolanda Barulli, della residenza Villa Oasi, a Chiesanuova. “Un traguardo meraviglio e un onore per staff e pazienti”, si legge in un post, corredato da foto, della casa di riposo.

