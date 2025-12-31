I 25 articoli più letti su San Marino RTV nel 2025

Dai fatti di cronaca che hanno segnato profondamente la comunità sammarinese agli scenari internazionali, passando per salute, giustizia, meteo, grandi eventi e musica, il 2025 di San Marino RTV si racconta attraverso le notizie più lette. Un mosaico di storie che riflette paure, speranze, polemiche e momenti di orgoglio, mostrando quali temi hanno maggiormente coinvolto e fatto discutere i lettori nel corso dell’anno.



1. Arresto cardiaco, in aumento soprattutto in spiaggia: le 10 mosse per prevenirlo

Il decalogo della Società Italiana del Sistema per le Emergenze.

2. Incidente Fiorina: amputata la gamba dell'agente travolto da un'auto, vicinanza della comunità

Tantissimi i messaggi di affetto, da parte di familiari, amici e colleghi.

3. La Russia presenta l'elenco di richieste per la pace

Funzionari russi e americani ne hanno discusso nelle ultime tre settimane e descrivono le condizioni del Cremlino come ampie e simili alle richieste presentate in precedenza da Mosca.

4. Lo storico Franco Cardini: "La pace in Medio Oriente non durerà"

Sull'interpretazione della pace in Medio Oriente abbiamo sentito il professor Franco Cardini, a San Marino per il ciclo di incontri del dottorato in scienze storiche dell'Università.

5. Tragedia alla Terza Torre: caduta fatale per un 40enne sammarinese

Le operazioni di recupero della salma, da parte del Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna, si sono concluse poco dopo l'1.00 di notte.

6. L'analisi sul conflitto di Dario Fabbri: "Israele a un bivio, ha necessità degli Stati Uniti"

"Siamo in questa fase con gli israeliani che cercano di tradurre una evidente vittoria tattica in strategica".

7. RallyLegend, la Segreteria allo Sport: "Non saranno tollerate future edizioni che vedano il ripetersi di atti simili"

Dopo i disordini di ieri Rossano Fabbri anticipa la convocazione di un tavolo allargato per "stabilire misure ancora più rigorose e vincolanti". Interviene anche il Psd: "Evento che va ripensato". Per Rf l'evento è "sfuggito di mano".

8. Rimini: in carcere il sammarinese condannato per violenza su minori. Il legale: "Avevamo chiesto di scontare pena sul Titano"

Steven Raul James, 27 anni, è stato arrestato a Riccione. Aveva postato sui social contenuti dal territorio Riminese ed è stato individuato.

9. Fiorentino sotto shock per il gesto estremo di un giovane

Era stato dimesso dall'Ospedale poco prima, dove era stato ricoverato nella notte tra domenica e lunedì, per un malore durante una serata con amici.

10. CoopVoce lascia TIM e passa a Vodafone. Fabbri: "Già avviate interlocuzioni con il nuovo partner"

Il passaggio definitivo entro fine 2025. Registrati disagi per i clienti sammarinesi. Vodafone, al momento, non ha antenne sul territorio.

11. Gabry Ponte accende l’Eurovision: “Sarà uno show completamente diverso”

Dopo il trionfo al San Marino Song Contest, il dj si prepara al palco di Basilea con "Tutta l’Italia": nuova scenografia, massimo impatto visivo e voci ancora mascherate.

12. Suor Gloria Riva interviene davanti a Papa Leone: meditazione nell'aula Paolo VI, tra arte e speranza

La Superiora delle Monache dell'Adorazione eucaristica a San Marino è intervenuta in occasione del Giubileo della Santa Sede.

13. Temporali in arrivo, la Protezione Civile dell'Emilia Romagna lancia l'allerta meteo

Per la giornata di sabato 26 luglio sono attesi rovesci anche molto intensi.

14. 'Sono disperata, aiutatemi': la mamma di Riccardo Brachini posta sui social di San Marino e Rimini

Una vicenda finita anche su 'Chi l'ha visto?' più volte e che negli ultimi giorni avrebbe riacceso la speranza nella famiglia del ragazzo.

15. Da San Marino all'Iran, Masha: "La mia famiglia è impaurita, non dormono da due giorni"

Masha, ex studentessa UNIRSM, oggi vive in Italia ma la sua famiglia è a Teheran: "Non ci può essere pace bombardando".

16. Coppia italosammarinese sospetta abusi sul figlio adottivo: presentati due esposti

L'avvocato: "Ipotizziamo che i genitori biologici siano i responsabili".

17. Pierina Paganelli e Giuliano Saponi: un filo rosso collega i due casi? I sospetti di Loris Bianchi

"Non sembrava un semplice incidente, ma un’aggressione voluta". Nuove rivelazioni scuotono l’inchiesta che intanto si allunga di altri sei mesi.

18. Precipita durante un’escursione sul Titano: recuperato il corpo di Elena Donca

La 32enne moldava, residente a Faenza, è scivolata in un dirupo sotto la Seconda Torre. Il recupero del corpo è avvenuto questa mattina dopo una notte di attesa.

19. Garbino in arrivo su Romagna e San Marino, poi martedì irrompe la bora: cambia il meteo in Regione

Lunedì giornata più mite tra Rimini e Cesena grazie al vento di Libeccio; da martedì calo termico, piogge e clima più invernale anche sul Titano.

20. Gli applausi del Meeting commuovono Giorgia Meloni fino alle lacrime

In prima fila ad ascoltarla anche i Capitani Reggenti di San Marino, che le hanno stretto la mano.

21. Montecopiolo, 29enne residente a San Marino precipita dal ponte sul Conca

Il corpo senza vita del giovane, identificato come M. V., è stato rinvenuto giovedì mattina.

22. APAS: "Gatto colpito, allarmante segnale di pericolosità sociale"

Gatto ferito da sparo di fucile, condanna per un 82enne.

23. Gabry Ponte chiude all’ultimo posto all’Eurovision 2025. Trionfa l’Austria

Vince JJ con "Wasted Love". Con “Tutta l’Italia”, il DJ non migliora il record storico del Titano ma conquista comunque il pubblico dell’arena.

24. Da Roma a San Marino per curare il figlio autistico: “Qui le persone vengono prima della burocrazia”

Una madre denuncia all'Ansa l’assenza di assistenza e terapie nella Capitale e trova accoglienza e cure sul Titano. “Siamo fuggiti non per scelta, ma per sopravvivenza”.

25. Approvato il pdl "Casa": tra le novità mutuo con garanzia statale, bonus ristrutturazione e affitto calmierato

In apertura dei lavori l'omaggio della Reggenza a Papa Francesco. In Aula un minuto di silenzio per la scomparsa del Pontefice.







