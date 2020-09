I 40 anni della Cooperativa Allevatori Sammarinesi

La Cooperativa Allevatori Sammarinesi compie 40 anni di attività. Sabato 19 settembre al Podere Lesignano la ricorrenza è stata celebrata con un workshop dal titolo "controllo della filiera e consumi: valorizzazione delle carni bovine sammarinesi". All'evento hanno partecipato istituzioni, soci e relatori, intervenendo sul tema delle carni sammarinesi.

Sostenibilità, benessere animale territorialità e condivisione i principali argomenti affrontati. A moderare l'incontro la giornalista Elsa Mazzolini, direttrice della rivista La Madia Travelfood. Presenti anche il segretario di Stato per il Territorio Ambiente e Agricoltura, Stefano Canti, che ha rimarcato l'impegno del suo Dicastero verso interventi a sostegno del comparto, per una visione sostenibile dell'agricoltura e di incentivazione per il mondo giovanile, e della dottoressa Lisa Tomassini ,portavoce della Segreteria di Stato alla Sanità.

Sono intervenuti anche il direttore della cooperativa, Edoardo Angelini che ha ripercorso le tappe della fondazione nel 1980, e il dottor Antonio Putti, responsabile Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, che ha parlato del benessere animale, il veterinario Pier Enrico Rossi, sull'alimentazione bovina, il salumiere Simone Fracassi e Luigi Sartini, chef stellato del ristorante "Righi".

