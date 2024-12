I Balestrieri presentano alla Reggenza il volume “La freccia nel corniolo”

Un romanzo in cui si intrecciano realtà e finzione, raccontando la storia della Federazione balestrieri sammarinesi. “La freccia nel corniolo”, di Mario Catani, copertina disegnata da Rosolino Martelli, è stato presentato in anteprima ai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Dagli esordi alla contemporaneità, il volume prende le mosse da una folta documentazione e dalle interviste a storici balestrieri. "Una storia declinata attraverso la voce di un narratore anonimo - spiega l'autore, Mario Catani -, che ripercorre le tappe dal 1956 a oggi della Federazione Balestrieri, degli eventi più importanti, narrando come siano diventati, diciamo, da una compagine un po' improvvisata, degli invincibili e tuttora sono apprezzati e amati in tutto il mondo".

“Essere balestrieri – affermano i Capi di Stato – ha sempre avuto per i sammarinesi il significato di difendere e custodire la propria identità, oltre che la propria libertà e sovranità”. Un'eredità importante che si tramanda di generazione in generazione. Il volume è dedicato a tutti i balestrieri e in particolar modo a Stefano Ugolini, presidente della Federazione da poco scomparso: "Stefano, insieme con me, ha condiviso e ha voluto quest'ultimo volume - racconta il vicepresidente Mirco Battazza - , che era un romanzo, quindi esce dagli schemi, dalle forme tradizionali dei libri. Si racconta la storia anche a un pubblico diverso con questo espediente".

Nel video le interviste a Mario Catani (autore) e Mirco Battazza (vicepresidente Federazione balestrieri sammarinesi)

