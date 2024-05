CLIMA E METEO I bambini “salveranno” il mondo

Da diversi mesi Luca Gualandra è invitato nelle scuole sammarinesi per parlare di climatologia e sensibilizzare i più piccoli alle tematiche ambientali. Nella puntata – l'ultima della seria – ci parla della sua esperienza - “non avete idea di come i bambini siano ricettivi” - e di come, a suo avviso, le istituzioni dovrebbero potenziare questo insegnamento. Perché a subire maggiormente i cambiamenti climatici saranno le nuove generazione, perché saranno sempre loro a poter innescare un vero cambiamento e perché sono assolutamente efficaci nell’influenzare le opinioni dei loro genitori. Al termine, le consuete previsioni meteo per il fine settimana.

