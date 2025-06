EVENTI I borghi più belli d'Italia a Montecitorio: c'è anche San Marino Presentate nuove iniziative e la Millemiglia in moto che partirà dalla Repubblica

Alla Camera dei Deputati presentate le ultime iniziative dei borghi più belli d'Italia, una riguarda anche San Marino. Facciamo rivivere i borghi, è l'appello lanciato da Montecitorio da Fiorello Primi, presidente dell'Associazione, davanti al deputato della Lega Caparvi, che è anche sindaco di Nocera Umbra, facente parte dei borghi più belli d'Italia. San Marino in qualità di borgo ospite internazionale parteciperà dunque ad una delle tre iniziative presentate, la Millemiglia in moto, rievocazione della prima e unica edizione in Italia che risale al 1949. Oltre 250 km ogni tappa, per raggiungere i borghi di Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Presentato anche Mib, mercato italiano borghi, e notte romantica, iniziativa che ha già coinvolto 200 borghi e cinquecentomila persone.

Nel video le interviste a Fiorello Primi, presidente Associazione “I borghi più belli d'Italia”; Elia Rinaldi, responsabile eventi Segreteria di Stato Turismo

