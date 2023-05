I Capitani di Castello da Papa Francesco: "Gli abbiamo chiesto di pregare per gli alluvionati"

Nel video l'intervista a Barbara Bollini, Capitana di Castello di Borgo Maggiore

Una giornata particolare, per i Capitani di Castello che, guidati dall'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, hanno preso parte all'udienza di Papa Francesco, sedendosi nei posti riservati a lato dell'altare. Causa traffico sostenuto, i Capitani e le loro famiglie sono arrivati a udienza già in corso, iniziata comunque in anticipo. Nel suo discorso, il Papa ha ricordato la figura di San Francesco Saverio, considerato “il più grande missionario dei tempi moderni”. Ha sottolineato come, all'epoca, i viaggi in nave fossero durissimi e pericolosi. Tanti morivano. “Oggi – ha aggiunto – muoiono perché noi li lasciamo morire nel Mediterraneo”. Ha poi rivolto un pensiero all'Ucraina, mentre non ha accennato alle tragiche alluvioni dell'Emilia Romagna. Infine i saluti proprio agli invitati speciali, tra cui i Capitani di Castello che gli hanno consegnato una raccolta di francobolli con le immagini dei 9 Castelli e il logo di San Marino, oltre a reiterare l'invito a venire in Repubblica, da lui accolto con gioia.

