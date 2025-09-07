CELEBRAZIONI I Capitani Reggenti a Detroit per la Festa della Fondazione della Repubblica

I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi a Detroit per le celebrazioni della Festa per la Fondazione della Repubblica di San Marino. Accompagnati dal Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, la Direttrice del Cerimoniale Diplomatico Silvia Berti e il collaboratore del Dipartimento Esteri, Roberto Moretti, hanno partecipato ai festeggiamenti al San Marino Social Club.

“La nostra presenza qui – hanno rimarcato i Capi di Stati - vuole testimoniare la nostra reale e profonda vicinanza all’intera Comunità Sammarinese di Detroit e ai tanti Concittadini che vivono e lavorano negli Stati Uniti d’America. Voi Tutti – hanno aggiunto - siete una dimostrazione esemplare del forte legame che perdura forte e pulsante fra i Sammarinesi all’estero e la madrepatria”.

