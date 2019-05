I Capitani Reggenti a Milano per Seeds&Chips, l'evento sul mondo di domani

Mauro Torresi in collegamento da Milano

I Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori sono a Milano per partecipare a Seeds&Chips: l'evento dedicato al futuro sostenibile. I capi di Stato sono arrivati in mattinata alla Fiera di Milano e hanno già tenuto una serie di incontri bilaterali. San Marino è infatti partner dell'iniziativa che fa incontrare persone, imprese e istituzioni per ragionare sul mondo che verrà. Nei padiglioni sono esposti nuovi cibi, nuove tecniche di agricoltura e di conservazione degli alimenti, insieme a confronti per ragionare sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nel corso della mattina l'intervento pubblico del segretario di Stato all'Industria Andrea Zafferani che ha parlato di tecnologia blockchain. E nel pomeriggio è previsto l'incontro, tra gli altri, tra la Reggenza e Kerry Kennedy, nipote di JFK. In Fiera è atteso anche il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte.





Nel servizio le interviste ad Andrea Zafferani (segretario di Stato all'Industria) e a Marco Gualtieri (fondatore e presidente di Seeds&Chips) del nostro inviato Mauro Torresi