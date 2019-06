I Capitani Reggenti a Rtv: "Siamo sicuri che ce la farete, ce la faremo"

La visita della Reggenza a Rtv

I Capitani Reggenti arrivano alla San Marino Rtv accolti dal nuovo Cda, appena insediato. Un riconoscimento importante per l'emittente che rappresenta, ricorda l'ambasciatore d'Italia Guido Cerboni, la partnership più importante, a livello industriale, tra San Marino e Italia. Lo dimostrano i membri sammarinesi del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cominciare dal presidente Lorella Stefanelli, e quelli di nomina italiana: a loro e ai dipendenti l'augurio di buon lavoro, anche in un momento difficile, dice il presidente Eras Andrea Zafferani. Con lui il vice presidente Marco Podeschi. In questa fase sono gli stessi Capi di Stato a spronare la televisione. Rompono il protocollo per ribadire: "siamo sicuri che ce la farete, ce la faremo".

Ecco la visita dei Capitani Nicola Selva e Michele Muratori