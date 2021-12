I Capitani Reggenti ai funerali di Cesare Mina. Ercolani: “Sempre in gioco, per il bene del Castello”

Sentita e ampia partecipazione nella Chiesa di Serravalle ai funerali di Cesare Mina. Tra familiari, amici, cittadini del Castello, anche la presenza dei Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, a ricordarne la figura e l'impegno per la collettività e il Paese. La militanza politica nel PDCS, nelle cui fila è stato consigliere della Repubblica dal 2001 al 2006 - proprio come il figlio Oscar, che siede attualmente in Parlamento; l'esperienza professionale maturata in Francia, poi portata a San Marino, nel lavoro all'interno dell'Azienda per i Servizi; il ruolo nella comunità. Lo ricorda così il Capitano di Serravalle: “Un cittadino che non si è mai tirato indietro, votato al bene del Castello fino agli ultimi giorni – dice Roberto Ercolani – sempre disponibile, sempre in gioco”.