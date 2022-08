MEETING22 I Capitani Reggenti al Meeting: visitate due mostre I Capi di Stato rispettano la tradizione anche quest'anno con la loro visita istituzionale alla manifestazione di Rimini

La tradizione è stata rispettata anche quest'anno, San Marino da sempre mostra amicizia e vicinanza al Meeting per l'Amicizia fra i popoli, e anche se questa volta il contributo è stato dimezzato e nessuno stand con lo stemma della Repubblica figura tra quelli presenti in fiera, la presenza dei Capitani Reggenti conferma che il rapporto resta più che mai saldo. Le Loro Eccellenze Oscar Mina e Paolo Rondelli sono arrivati in Fiera scortati dal servizio d'ordine del Meeting, e dal comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone, oltre che dall'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini. Accolti nei salotti privati del Meeting per il saluto ufficiale, i Capi di Stato hanno visitato due mostre quest'anno, da sempre uno dei punti di forza della manifestazione riminese, insieme ai convegni di alto profilo. “Uomini nonostante tutto. Storie da memorial” la prima esposizione visitata, che nasce da percorsi realizzati negli ultimi anni a Mosca: il primo, dedicato alle lettere che i padri scrivevano alle famiglie dai lager; il secondo sull'universo femminile nei lager. Infine la mostra “Gino Severini. Una passione per l'arte tra Cortona e Parigi”, che consente ai visitatori di conoscere la vita artistica di uno dei padri del futurismo italiano, che è totalmente intrecciata al suo percorso umano.

