MENDOZA I Capitani Reggenti in Argentina per la riunione delle sette comunità sammarinesi

I Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e dal Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi, hanno partecipato alla riunione annuale dell’Anello delle sette Comunità di sammarinesi residenti in Argentina.



La Delegazione istituzionale sammarinese, accompagnata da funzionari diplomatici del Dipartimento Affari Esteri, è stata accolta a Buenos Aires dall’Ambasciatore accreditato in Argentina, Giovanni Maria d’Avossa.

I capi di stato, all'arrivo nella capitale, hanno deposto una Corona presso il Monumento al General José de San Martin, alla presenza della Sottosegretaria per gli Affari Esteri argentina, Marzia Levaggi.



Nella città di Mendoza hanno partecipato al XXXII Incontro tra le Comunità dei Sammarinesi dell’Argentina e al XXVI Incontro tra i Giovani sammarinesi dell’Argentina, organizzati dall’Associazione dei sammarinesi di Cuyo. I Capitani Reggenti hanno espresso un forte richiamo rivolto in particolare ai giovani, affinché coltivino l’amore per il Paese, mettano a disposizione dello Stato le proprie preziose qualità ed energie, facciano sentire la propria voce, rimarcando altresì il legame indissolubile esistente anche tra coloro che vivono lontano dalla Repubblica.



Intervenuti anche i Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per l’Industria. Beccari ha parlato dello stato delle relazioni bilaterali e dei progressi sull'Accordo di Associazione e delle opportunità che porterà al Sistema Paese. Righi è intervenuto sul percorso e strategie di sviluppo economico, concentrandosi in particolare sul tema della transizione digitale e sulle opportunità di crescita presenti e future.



