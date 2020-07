I Capitani Reggenti in corsia per ringraziare il personale ISS

Un breve incontro per salutare e ringraziare tutti gli operatori dell'ISS. Il vescovo Andrea Turazzi, i Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani accompagnati dal Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta e dal Direttore Generale dell'ISS Alessandra Bruschi hanno incontrato, per ringraziarli, tutti gli operatori dell'ISS che si sono prodigati con dedizione e impegno per il bene della comunità sammarinese durante l'emergenza sanitaria.