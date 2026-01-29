I Capitani Reggenti in partenza per New York per la visita alla Fratellanza

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli sono in partenza per New York, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi e da una Delegazione istituzionale e diplomatica. La visita alla Fratellanza è in programma in occasione del 91° anniversario di Fondazione e della celebrazione di Sant’Agata, che sarà festeggiata insieme alla comunità dei sammarinesi residenti a New York.

All’arrivo della Delegazione, la Reggenza sarà accolta dall’Ambasciatore Damiano Beleffi, Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a New York. Nei giorni successivi, su invito del Presidente della Fratellanza Gilberto Terenzi, i Capitani Reggenti parteciperanno, insieme ai Segretari di Stato, al tradizionale appuntamento.

Sempre alta è l’attesa dei concittadini d’oltreoceano, che ogni anno prendono parte alla ricorrenza in omaggio alla Compatrona, occasione per organizzare un momento comunitario insieme alle più alte Istituzioni sammarinesi e a un’ampia rappresentanza della Fratellanza, che conta oltre 500 iscritti. Nel corso della permanenza negli Stati Uniti, la Delegazione avrà inoltre incontri e visite con la Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite.













