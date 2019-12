I Capitani Reggenti in visita a RTV in occasione del Natale

Dal Presidente Lorella Stefanelli gli onori di casa, ringraziando la massima carica dello Stato e una presenza che è segno di riconoscimento al lavoro dell'Emittente di Stato. “Informazione e presenza nel dibattito pubblico per aumentare consapevolezza” – lo ricorda anche il Presidente Eras Andrea Zafferani, senza dimenticare le sfide aperte. Sfide ribadite dal membro RAI del CDA Stefano Ciccotti, in rappresentanza anche dei vertici RAI, in una collaborazione reciproca e proficua. La voce ai dipendenti, con Giovanni Gobbi della RSA: in un quadro di difficoltà – taglio ai finanziamenti, piano frequenze da definire, carenze sul fronte sicurezza dell'attuale sede – ricorda il quotidiano impegno dell'emittente e fissa le priorità per vincere le sfide. Anche un'arma, ed è il Direttore generale Carlo Romeo ad identificarla, nella professionalità. Dai Capi di Stato, Luca Boschi e Mariella Mularoni l'auspicio perché l'emittente possa continuare ad essere risorsa per il Paese.

