I Capitani Reggenti in visita a Rtv, presto la radio-televisione di Stato sul digitale in tutta la penisola italiana Lo speciale su San Marino Rtv

Il rinnovo dell'accordo con l'Italia è vicino: il segnale di Rtv raggiungerà tutte le Regioni italiane sul digitale terrestre. Ad annunciare la svolta il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, durante la visita dei Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, negli studi dell'emittente.

Il segnale sarà trasportato su un canale nazionale, in collaborazione con la Rai. Senza costi aggiuntivi, spiega Beccari. I Capi di Stato, nel loro intervento, si sono soffermati sull'importanza dell'informazione e sulle nuove opportunità. Riferimenti alle sfide nel settore radio-tv anche nel video-messaggio dell'ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri. “San Marino Rtv – ha affermato Mercuri - ha saputo puntare su qualità, distinguibilità, sull'informazione e sul servizio pubblico. Condividere elementi comuni costituisce una sinergia di grande efficacia”.

Il direttore di Rtv, Carlo Romeo, ha ripercorso gli ultimi 10 anni alla guida dell'emittente, partendo dal recupero del deficit presente all'inizio del mandato, passando per i risultati ottenuti nel settore commerciale con i contratti che, al 31 agosto 2021, superano quelli del 2020, e ringraziando il personale e chi ha contribuito allo sviluppo dell'azienda. La prima trasmissione in diretta su tutta la penisola sarà il Galà di Rtv, in programma il 16 ottobre.

Nel servizio, le interviste a Luca Beccari (segretario di Stato agli Esteri), Teodoro Lonfernini (segretario di Stato all'Informazione) e a Pietro Giacomini (presidente Rtv)

Guarda lo Speciale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: