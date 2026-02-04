I Capitani Reggenti in visita al palazzo dell’assemblea generale ONU a New York

Nell’ambito della Visita Istituzionale negli Stati Uniti, gli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi, dall’Ambasciatore presso le Nazioni Unite Damiano Beleffi e da una Delegazione Istituzionale, hanno fatto visita al Palazzo dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. La delegazione sammarinese è stata accolta nel quartier generale dell’ONU, nel cuore di Manhattan, luogo simbolo della cooperazione globale e centro nevralgico della diplomazia internazionale e si cui San Marino è stato membro, come naturale prosecuzione della propria identità storica e istituzionale.

La visita, si legge in una nota, ha avuto il significato di ribadire l’impegno della Repubblica in favore del multilateralismo e delle sfide urgenti che interpellano la comunità internazionale, per le quali anche gli Stati di piccole dimensioni possono offrire il proprio contributo attraverso il dialogo, la cooperazione e il rispetto del diritto internazionale.







