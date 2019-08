I Capitani Reggenti in visita alla colonia di Pinarella

La visita della Reggenza alla Colonia di Pinarella

È stato un benvenuto caloroso quello riservato dai ragazzi del Colore del Grano ai Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori, ieri in visita alla Colonia di Pinarella. Per questi ragazzi e queste ragazze la colonia estiva rappresenta un importante momento di integrazione e socializzazione. Per accogliere al meglio gli “eccellenti” ospiti è stato organizzato un momento musicale che ha coinvolto e fatto divertire tutti.

Non solo canti e sorrisi: i ragazzi infatti hanno anche raccontato le loro avventure leggendo un pensiero su come ognuno ha vissuto questa prima settimana di colonia e ringraziato i Capi di Stato per la visita. “Siamo sempre molto felici ed emozionati nel venire qui - la risposta dei Capitani Reggenti – è un luogo che riserva sempre un posto speciale nel nostro cuore”. Presente in visita anche il Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi.

Prima di salutarsi i ragazzi e le ragazze hanno consegnato ai Capi di Stato dei doni in ricordo di questa giornata.