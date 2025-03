I Capitani Reggenti in visita alla Guardia di Rocca

La visita della Reggenza alla Guardia di Rocca

Sicurezza dei confini, visto merci, polizia giudiziaria, vigilanza delle sedi istituzionali e pronto intervento: la Guardia di Rocca illustra le attività portate avanti in territorio ai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. “La vostra presenza, in particolare per la Reggenza e le istituzioni, è una costante di ogni giorno grazie al vostro servizio a Palazzo Pubblico – sottolineano i Capi di Stato – il rispetto e l'affetto che nutrite nei nostri confronti è ammirabile”.

Dal Comandante del Corpo, il Capitano Massimo Ceccoli, sottolineata l'importanza delle nuove leve vista la mole di lavoro sempre più consistente per la Guardia di Rocca e tutte le forze dell'ordine sammarinesi a tutela del territorio.

Nel servizio l'intervista al Capitano Massimo Ceccoli (Comandante Guardia di Rocca)