GDR I Capitani Reggenti in visita alla Guardia di Rocca Dal Comandante del Corpo, il Capitano Massimo Ceccoli, sottolineata l'importanza delle nuove leve vista la mole di lavoro sempre più consistente

Sicurezza dei confini, visto merci, polizia giudiziaria, vigilanza delle sedi istituzionali e pronto intervento: la Guardia di Rocca illustra le attività portate avanti in territorio ai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. “La vostra presenza, in particolare per la Reggenza e le istituzioni, è una costante di ogni giorno grazie al vostro servizio a Palazzo Pubblico – sottolineano i Capi di Stato – il rispetto e l'affetto che nutrite nei nostri confronti è ammirabile”.

Dal Comandante del Corpo, il Capitano Massimo Ceccoli, sottolineata l'importanza delle nuove leve vista la mole di lavoro sempre più consistente per la Guardia di Rocca e tutte le forze dell'ordine sammarinesi a tutela del territorio.

Nel servizio l'intervista al Capitano Massimo Ceccoli (Comandante Guardia di Rocca)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: