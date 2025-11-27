ISTITUZIONI I Capitani Reggenti in visita ufficiale a Parigi e in Belgio I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli incontreranno, accompagnati dal Segretario Lonfernini, il neo eletto Direttore Generale dell'UNESCO. Previste anche le visite alle comunità di sammarinesi di Francia e Belgio

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli sono partiti questa mattina alla volta di Parigi per una Visita Ufficiale che segna un momento particolarmente significativo nei rapporti tra la Repubblica di San Marino e l’UNESCO. Ad accompagnare i Capi di Stato, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, insieme a una Delegazione Istituzionale. Nella capitale francese, la Reggenza sarà accolta dall’Ambasciatore Delegato Permanente presso l’UNESCO, Leopoldo Guardigli, prima dell’incontro con il neo eletto Direttore Generale dell’Organizzazione, S.E. Khaled El-Enany. Si tratta della prima Visita Ufficiale di Capi di Stato ricevuta dal nuovo Vertice dell’UNESCO, conferendo al viaggio un valore diplomatico di particolare rilievo.

La missione arriva a pochi mesi dalla celebrazione del 50° anniversario dell’ingresso di San Marino nell’UNESCO, avvenuto nel 1974. Un traguardo che sottolinea l’impegno del Paese nei valori fondanti dell’Organizzazione: promuovere la pace e la comprensione tra i popoli attraverso istruzione, cultura, scienza e tutela dei diritti umani.

Nei giorni successivi, la Reggenza – sempre con il Segretario di Stato Lonfernini – parteciperà alla tradizionale ricorrenza prenatalizia del Comitato di Parigi del Comite’ Saint-marinais d’Assistance (C.O.S.M.A.), su invito della Presidente Marie Hélène Ugolini. Un appuntamento storico per la comunità sammarinese in Francia, legato alle radici dell’emigrazione e alla memoria collettiva del Paese.

Il viaggio istituzionale proseguirà poi in Belgio, dove i Capitani Reggenti incontreranno la Fratellanza dei Sammarinesi residenti nel Paese "anch’essi espressione - scrive la Segreteria Istituzionale - di un capitolo di storia di emigrazione molto cara e sentita nella Comunità sammarinese".

