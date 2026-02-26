I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli in visita a Gendarmeria e Guardia di Rocca

Accolti dal picchetto d’onore nell’area antistante il Comando di San Marino Città, i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno fatto ingresso nella sede della Gendarmeria, accompagnati dal Comandante Maurizio Faraone e dai Capitani Gianluca Dolcini e Gabriele Gatti. Nel corso dell’incontro il Generale Faraone ha illustrato alla Reggenza le principali funzioni operative svolte dal Corpo, che conta 97 effettivi, tra cui 17 gendarme donne. Giovanni Conti, in rappresentanza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, ha assicurato l’impegno e il sostegno della Segreteria alla Gendarmeria. Dalla Reggenza è stata espressa la massima vicinanza delle istituzioni sammarinesi al Corpo, in prima linea nella tutela dell'ordine pubblico.

Il ciclo di visite istituzionali ai corpi militari e alle forze di Polizia è quindi proseguito a Borgo Maggiore, al Comando della Guardia di Rocca. A fare gli onori di casa il Capitano Massimo Ceccoli, al vertice del Corpo da ben 32 anni, un’anzianità di servizio che rappresenta un record tra i comandanti delle forze dell’ordine sammarinesi. Dopo il picchetto d’onore, il Comandante Ceccoli ha illustrato le principali attività dei 37 militari in servizio, tra cui tre donne. Alla visita erano presenti anche il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Matteo Sartini e Giovanni Conti, in rappresentanza della Segreteria agli Esteri. Anche in questa occasione i Capitani Reggenti hanno espresso massima vicinanza ringraziando i militari della Guardia di Rocca per il prezioso lavoro svolto a tutela della Repubblica e della cittadinanza.







