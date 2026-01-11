TV LIVE ·
I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli verranno ricevuti da Papa Leone XIV

In delegazione i Segretari di Stato Luca Beccari e Marco Gatti, l'ambasciatrice presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini e il Presidente di San Marino Rtv Pasquale Valentini

di Luca Salvatori
11 gen 2026
Al centro i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli
Al centro i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli

Domani alle 8.30 in Vaticano l’udienza privata che Papa Leone XIV riserverà ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Per l’occasione, saranno accompagnati dai Segretari di Stato agli Esteri e alle Finanze, Luca Beccari e Marco Gatti. Della delegazione faranno parte anche il presidente di San Marino Rtv Pasquale Valentini e l’Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, che venerdì scorso era già in Vaticano per il tradizionale incontro del Pontefice col corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Dopo l’udienza, in forma strettamente privata la delegazione sammarinese si recherà in visita all’interno dei Musei Vaticani.  Si tratta della prima udienza privata che Papa Prevost concede ai Capitani Reggenti nel corso del suo pontificato, anche se un primo incontro c’era stato proprio al termine della messa di intronizzazione, lo scorso maggio, quando gli allora Capi di Stato di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi,  si erano presentati al nuovo Papa insieme ai presidenti dei paesi invitati all'evento.




