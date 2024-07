PARIGI 2024 I Capitani Reggenti visitano l'Ambasciata di San Marino in Francia per la mostra "Colors For Peace"

La grande apertura dei Giochi è fissata per questa sera, ma l'Olimpiade delle istituzioni marcia già a pieno regime. Questa mattina l'Ambasciatore di San Marino in Francia Leopoldo Guardigli ha accolto in Ambasciata i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e allo Sport Rossano Fabbri. L'occasione è la mostra allestita dall'associazione Colors For Peace alla quale hanno aderito le scuole sammarinesi e di altri 146 paesi nel mondo. Il tema, attualissimo, è quello della pace.

L'Ambasciatore Guardigli ha ringraziato i Capi di Stato per la visita e ricordato come da poco più di un anno quella di Francia sia una missione permanente, si occupa anche di pratiche consolari oltre ad intrattenere i rapporti con le 5 comunità sammarinesi in Francia. Una scelta - ha poi chiosato il Segretario Beccari - voluta per favorire i rapporti bilaterali tra i due paesi. Beccari ha accompagnato la Reggenza nell'importante appuntamento istituzionale di ieri. Un ringraziamento per l'accoglienza anche dal Segretario Fabbri che nei giorni scorsi ha incontrato il Ministro dello Sport italiano. A margine la Reggenza ha ricevuto l'invito del sindaco di Sant'Anna di Stazzema dove l'associazione Colors for Paece è nata.

