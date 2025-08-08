I Capitani Reggenti volano nei cieli della Repubblica

Ad accogliere la Reggenza, in visita istituzionale all'aerodromo di Torraccia, il presidente dell’Aeroclub San Marino Edgardo Casali, il presidente onorario Corrado Carattoni e diversi membri del direttivo. L’incontro si è svolto in un clima cordiale, favorito anche da una giornata di sole, ideale per il volo panoramico che ha concluso la visita.

Prima del decollo, i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi hanno effettuato un sopralluogo dell’intera struttura, ascoltando dal presidente Casali un riferimento sulle principali attività: dalla scuola di volo all’avio-turismo, passando per la collaborazione con la Protezione Civile e le iniziative per diffondere la cultura aeronautica. Nel corso del colloquio sono stati illustrati anche gli sviluppi attesi per il completamento dell’aeroporto e il ruolo strategico che l’infrastruttura potrebbe ricoprire per San Marino, creando nuove opportunità economiche e collegamenti internazionali.

La visita si è conclusa con il volo panoramico sul Titano e con la consegna alla Reggenza della tessera di Soci Onorari. Un riconoscimento accolto con apprezzamento dai Capitani Reggenti, che hanno sottolineato il valore dell’impegno dell’Aeroclub al servizio della comunità.









