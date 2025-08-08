TORRACCIA I Capitani Reggenti volano nei cieli della Repubblica Visita istituzionale all'Aeroclub di San Marino. Espresso apprezzamento per l'impegno al servizio della comunità

Ad accogliere la Reggenza, in visita istituzionale all'aerodromo di Torraccia, il presidente dell’Aeroclub San Marino Edgardo Casali, il presidente onorario Corrado Carattoni e diversi membri del direttivo. L’incontro si è svolto in un clima cordiale, favorito anche da una giornata di sole, ideale per il volo panoramico che ha concluso la visita.

Prima del decollo, i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi hanno effettuato un sopralluogo dell’intera struttura, ascoltando dal presidente Casali un riferimento sulle principali attività: dalla scuola di volo all’avio-turismo, passando per la collaborazione con la Protezione Civile e le iniziative per diffondere la cultura aeronautica. Nel corso del colloquio sono stati illustrati anche gli sviluppi attesi per il completamento dell’aeroporto e il ruolo strategico che l’infrastruttura potrebbe ricoprire per San Marino, creando nuove opportunità economiche e collegamenti internazionali.

La visita si è conclusa con il volo panoramico sul Titano e con la consegna alla Reggenza della tessera di Soci Onorari. Un riconoscimento accolto con apprezzamento dai Capitani Reggenti, che hanno sottolineato il valore dell’impegno dell’Aeroclub al servizio della comunità.



