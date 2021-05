I cento anni di Andrea Guidi, storico "fattore" sammarinese Rivoluzionarie le sue intuizioni per alleggerire la fatica nei campi ed aumentare la produzione

100 anni: il traguardo ha di per sé un peso e nel caso di Andrea Guidi, storico imprenditore agricolo sammarinese, la festa coinvolge non solo i figli Rachele, Guido e Giuseppe ma tutta la comunità di San Marino e in particolare il mondo dell’agricoltura e della zootecnia, che tanto devono alla vocazione e alla competenza di un “fattore” tanto benvoluto ed apprezzato che arrivò ad essere referente di 500 famiglie contadine. Stimato per le sue intuizioni rivoluzionarie che contribuirono ad alleggerire la fatica e ad aumentare le produzioni, Andrea ha avuto un grande amore per la terra, che una poesia in dialetto ha voluto celebrare poco prima del taglio della torta, insieme ai figli e ai nipoti.

[Banner_Google_ADS]



C'era anche il vescovo Andrea Turazzi: entrambi con il rosario tra le dita, a ricordare senza ostentazioni la potenza del dono della fede e la gratitudine di una vita piena. “Siamo contenti di avere un centenario nella nostra comunità” così il capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani nel porgergli la spilla della giunta, ricordando la grande amicizia tra il suo nonno ed Andrea. Che ormai non parla quasi più, ma sa ascoltare; grato per questo giorno di festa: non è il “sempre di più” la filosofia della vita nei campi, ma quella dell'equilbrio. Una lezione che dovremmo tornare ad imparare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: