I chiarimenti del governo nella Circolare esplicativa al decreto-legge del 14 gennaio.

Il Congresso di Stato ha formulato una circolare esplicativa in merito all'ultimo decreto anti-Covid. Il Green pass per vaccinati o guariti durerà cinque mesi a partire dal 1° febbraio. La mascherina Fpp2 sarà necessaria fino al 30 gennaio per accedere alle attività economiche, anche dentro ai centri commerciali. La prenotazione del vaccino è considerata equivalente alla proroga della validità del Green pass fino a che l'ISS non abbia dichiarato esaurite le code di prenotazioni vaccinali. Un'indicazione poi per gli operatori che devono verificare il certificato verde: nel caso di malfunzionamenti sull'app sammarinese è possibile utilizzare quella italiana nella sua versione rafforzata.

