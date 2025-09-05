CACCIA I cinghialai sammarinesi difendono la 'braccata' Dura presa di posizione contro il Segretario di Stato Ciacci, l'Ugraa e l'Apas

Dopo l’episodio del 19 gennaio, quando un proiettile partito durante una braccata al cinghiale colpì per errore la finestra di un’abitazione nella zona “San Michele - via Ranco”, a San Marino si è acceso un forte dibattito. Le proteste sono sfociate in un’istanza d’Arengo che, lo scorso luglio, il Consiglio Grande e Generale ha approvato con 29 voti favorevoli, sei contrari e quattro astenuti, di fatto vietando questa pratica. Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ne ha annunciato il recepimento e il 9 settembre, nell’Osservatorio sulla fauna selvatica, la questione sarà affrontata. In vista della riunione, “I Responsabili della Squadra di Braccata/Girata al Cinghiale di San Marino” contestano la decisione con una nota dai toni duri, rivolta al Segretario Ciacci, all’Ugraa e alla politica. Sottolineano che la battuta del 19 gennaio non fu una loro scelta, ma una richiesta dell’Ugraa, dopo una loro segnalazione sul crescente numero di cinghiali vicino a strade trafficate, abitazioni, terreni agricoli e persino all’Ospedale di Stato. Sottolineato anche il fatto che in 15 anni di braccata al cinghiale a San Marino ne sono stati abbattuti 1.179 e questo – in sostanza – avrebbe evitato il diffondersi della peste suina africana – a vantaggio degli allevamenti di maiali – ed anche ridotto gli incidenti stradali, causati dall'impatto coi cinghiali. Nella nota espressa vicinanza al Segretario di Stato Federico Pedini Amati, coinvolto nell'episodio del 19 gennaio che ha scatenato la diffusa contrarietà alla braccata e lanciati invece strali all'Apas. I responsabili della squadra di braccata al cinghiale di San Marino sperano dunque in una revisione del divieto previsto dall'istanza e in ogni caso – affermano - “torneremo a caccia nella vicina Italia dove i cinghialai sono richiesti e la braccata è più che consentita”.

