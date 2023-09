SCUOLA I colori della pace, le opere degli alunni sammarinesi esposte al Colosseo Per il taglio del nastro dell'esposizione romana presente anche la Direttrice delle Scuole Elementari Arianna Scarpellini che ha affiancato il ministro Valditara.

Insegnare il valore della pace sin dalla giovanissima età. San Marino è da anni in prima linea nel progetto Colors for Peace che coinvolge oltre 140 nazioni nel rappresentare la pace attraverso i disegni dei bambini.

Un impegno, quello sammarinese, che ieri è stato riconosciuto a Roma durante le celebrazioni per la giornata mondiale della pace. La direttrice delle Scuole Elementari Arianna Scarpellini era infatti a fianco del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per inaugurare l’esposizione romana dei Colori della Pace. La stessa mostra che negli scorsi mesi aveva invece ospitato San Marino.

Oggi alla scuola elementare di Serravalle si sono ritrovati i bambini che lo scorso anno frequentavano la classe quinta. Per il loro forte coinvolgimento verso la guerra in Ucraina era stata organizzata una gita di studio a Roma, insieme al progetto dei disegni di pace che ha poi coinvolto tante altre scuole sammarinesi.

“È un progetto che fa parte del percorso di educazione alla cittadinanza – ha spiegato Arianna Scarpellini - I bambini vivono indirettamente la guerra, sia attraverso i bambini ucraini che stiamo accogliendo, sia attraverso la televisione. Quindi si interrogano sul perché non ci sia la pace e lo scorso anno hanno accolto la possibilità di aderire a questo progetto. I loro disegni hanno girato tutti i continenti e in questo momento si trovano tra il Colosseo e la Camera dei Deputati”.

Al centro del progetto Colors for peace per San Marino c’è da sempre stata l’Ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga, che decise di portarlo sul Titano al termine di un viaggio in Corea del Sud. “Bisogna cominciare dai bambini per avere una sensibilità che matura nel tempo - ha spiegato - Questo ne è un veicolo ideale”.

Nel servizio le interviste ad Arianna Scarpellini (Direttrice Scuole Elementari) e Maria Giovanna Fadiga (Ambasciatrice)

