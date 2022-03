COVID-19 I contagi si rialzano leggermente, sia a San Marino sia in Italia

Si rialzano lievemente i contagi in territorio, salgono a 220 i positivi attivi, 58 le nuove positività da ieri, mentre in ospedale la situazione rimane stabile, con un solo ricoverato e nessuno in terapia intensiva. 51 le guarigioni da ieri. Anche in Italia, secondo il fisico Giorgio Sestili, l'indice di contagiosità Rt si sta riavvicinando a 1, e in effetti alcune Regioni lamentano un rialzo dei contagi, come il Piemonte, ma anche l'Umbria, dove c'è ampia diffusione della cosiddetta variante Omicron 2. L'Rt regionale da 0,86 è passato a 1,04. Anche l'incremento odierno pare confermarlo, sale a oltre 60mila (60.191), a fronte però di oltre mezzo milione di tamponi. Le terapie intensive scendono sotto 600 (592 totali, -18); 184 i decessi.

In Emilia Romagna, dove dal 10 marzo ripartono le visite nei reparti non Covid per almeno 45 minuti al giorno, purché con Green pass rafforzato, o semplice con attestazione di tampone negativo, calano ancora i contagi, 1.671 i nuovi casi, con le terapie intensive che tornano a 67, 4 meno di ieri; 9 i decessi, uno anche a Rimini (un uomo di 83 anni), dove si contano 155 casi in più. In Francia da lunedì prossimo via alle restrizioni nei luoghi di lavoro, come distanziamento, mascherine e smart working; l'orientamento, inoltre, è ridurre i centri di vaccinazione esclusivamente dedicati alla lotta contro il Covid, sempre se i contagi continueranno a calare.

