I dettagli della visita di Papa Leone XIV a San Marino

A due settimane dalla visita di Papa Leone a San Marino, la segreteria agli Esteri entra nel dettaglio della storica visita. Cento anni di relazioni diplomatiche tra San Marino e Santa Sede non potevano essere celebrati meglio: la macchina organizzativa è in pieno svolgimento, i pass già esauriti, oltre 1100 per piazza della Libertà e 680 per quella della Pieve, anche se, in caso di rinuncia, verranno riaperte le prenotazioni.

È l'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini a spiegare i momenti salienti della visita in Repubblica, che inizierà alle 9 del 22 agosto per concludersi attorno alle 13. Il Papa atterrerà a Torraccia, accolto dai Capitani Reggenti, poi un percorso itinerante verso Città con alcuni, possibili rallentamenti o brevi soste. A Domagnano lo attendono gli ospiti del Casale La Fiorina, a Borgo Maggiore persone disabili e operatori del Colore del Grano e dell'Atelier, allo Stradone avverrà il cambio auto, salirà sulla Papamobile e lì sono previste delegazioni di federazioni sportive.

Dopo viale Onofri, a Piazza Garibaldi il Papa scenderà dalla vettura e andrà a piedi in Piazza della Libertà, dove ad attenderlo saranno i Capitani Reggenti per l'ingresso a Palazzo Pubblico, dove avranno con lui un colloquio strettamente privato. Parallelamente, il Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin incontrerà il Segretario di Stato Beccari. Dopo i saluti istituzionali, i discorsi della Reggenza e dello stesso Papa Leone, che parlerà anche in seguito, in Basilica.

Quindi, avverrà uno dei momenti più suggestivi e iconici della visita, l'affaccio del Pontefice dal balcone di Palazzo Pubblico, per il saluto e la benedizione alla comunità della diocesi. “Il mondo guarderà a quel balcone – dice il vescovo Beneventi – di un piccolo Stato che da sempre invoca la pace”. Di nuovo a piedi verso la Basilica, dove ad attenderlo ci sarà il Rettore don Marco Mazzanti. Qui l'incontro con il clero, i fedeli laici, le associazioni e i movimenti della Diocesi San Marino Montefeltro, oltre alle autorità delle province e regioni confinanti, e l'ulteriore affaccio in Domus Plebis, riempita da 300 giovani.

Dopo la discesa a piedi in Piazza Garibaldi, il Papa tornerà all'aviosuperficie di Torraccia per volare alla volta di Rimini. Il vescovo accompagnerà ogni attimo di questa visita, caratterizzata dalla presenza dei giovani e delle categorie più fragili. Lungo il tragitto chi vorrà potrà assistere senza bisogno di pass: le attività commerciali saranno aperte ma senza vendita al pubblico, eccezion fatta per bar e alimentari.

Nel video le interviste a Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri, e a Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino Montefeltro



